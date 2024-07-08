Galatasaray, Fatih Terim'i unutmadı! İşte o paylaşım

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in takıma transfer oluşunun 50. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsanemiz Fatih Terim, 50 yıl önce bugün Galatasaray’a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı." denildi.Sarı kırmızılı kulüb, 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan transfer ettiği Fatih Terim'e sözleşme imzalatmıştı. Terim, futbolcu olarak geldiği Galatasaray'da kaptanlığa yüklseldi. Futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olarak da Galatasaray'da büyük işlere imza atan Terim, 8 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası’nı kaldırmıştı.