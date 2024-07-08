  • USD: 32,64 - 32,70
  • EURO: 35,36 - 35,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray, Barış Alper'in bonservisi belirledi! Türkiye rekoru...

Galatasaray, EURO 2024'e fırtına gibi esen Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi. Oyuncu bu rakama transfer olursa Sacha Boey'in elindeki Türkiye rekoru kırılabilir.

Galatasaray, Barış Alper'in bonservisi belirledi! Türkiye rekoru...
Ekleme: 8.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 8.07.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da en çok konuşulan futbolcuların başında Barış Alper Yılmaz geliyor.

Başarılı oyuncu, hem yaptığı skor katkısı hem de etkili oyunuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.

A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te de boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşattı. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar değişikliğine gitti.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Turnuva öncesinde genç futbolcuyla ilgilenen takımlardan 30 milyon Euro talep eden sarı-kırmızılı kurmayların Barış'ın EURO 2024'teki etkili performansı sonrası oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Yönetimin Avrupa'nın 5 büyük liginden talep gören futbolcu için artık 40 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

Turnuva sonrası çok sayıda teklif gelmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

Galatasaray, Barış Alper'in bonservisi belirledi! Türkiye rekoru...

VAN DIJK: TAM BİR BAŞ BELASI

Barış Alper Yılmaz'in Hollanda karşısındaki etkili performansı dikkatleri çekmişti.

Maç boyunca Van Dijk, Nathan Ake ve De Vrij'a zor anlar yaşatan ve Ake ile Van Dijk'a sarı kart aldıran milli futbolcu ile ilgili Hollandalı stoper Van Dijk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

24 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
CHP tipi liyakat! Kadın çalışanlara hakaret edip ayrılmıştı: Bakın hangi belediyeye atandı...
Merkez Bankası'nın rezervinde yeni tarihi zirve
CHP'li İmamoğlu'na büyük protesto! Saraçhane önüne toplandılar: İhaleyi kime verdin?
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Seferler aksadı!
AK Parti sistemli şekilde kongreye hazırlanıyor: 31 Mart’ın MR’ı çekildi!
MSB'den paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız
Ünlü tarihçiden İzmir Büyükşehir'e ‘Yücel Erten’ çıkışı: Kimse unutmasın diye...
Emekliler dikkat! Ne zaman hesaplara yataca? İlave düzenleme yapılıyor...
Gazze'de can kaybı 38 bin 193’e yükseldi
CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel'den operasyon: 394 kişi disipline sevk edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!
MYK başlıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
TOGG'dan dev adım: Üretim için Çinli şirketle görüşüyor!
Uzaya 'Türk'ün imzası! Beklenen gün geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 milyar insana hizmet verilecek
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye tehdit: Askeri adım atılır!
TBMM'de yoğun mesai! Üç önemli konu ele alınacak
Vedat Işıkhan: İŞKUR 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık etti
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor: Kritik zirve için ABD'ye gidiyor!
bakan Yerlikaya duyurdu! 13 ilde 'Sibergöz-50' operasyonu
Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!
Meteoroloji açıkladı: 7 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 7 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

SGK duyurdu: Emeklilere özel internet sitesi

SGK duyurdu: Emeklilere özel internet sitesi

Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek

Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

Dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor: Bu mucizeyi toplayana 387 bin lira ceza!

Dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor: Bu mucizeyi toplayana 387 bin lira ceza!

Elon Musk'ın X'ine kötü haber! Threads'in kullanıcısı...

Elon Musk'ın X'ine kötü haber! Threads'in kullanıcısı...