Galatasaray, Barış Alper'in bonservisi belirledi! Türkiye rekoru...

Hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da en çok konuşulan futbolcuların başında Barış Alper Yılmaz geliyor.Başarılı oyuncu, hem yaptığı skor katkısı hem de etkili oyunuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te de boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşattı. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar değişikliğine gitti.Turnuva öncesinde genç futbolcuyla ilgilenen takımlardan 30 milyon Euro talep eden sarı-kırmızılı kurmayların Barış'ın EURO 2024'teki etkili performansı sonrası oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.Yönetimin Avrupa'nın 5 büyük liginden talep gören futbolcu için artık 40 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.Turnuva sonrası çok sayıda teklif gelmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.Barış Alper Yılmaz'in Hollanda karşısındaki etkili performansı dikkatleri çekmişti.Maç boyunca Van Dijk, Nathan Ake ve De Vrij'a zor anlar yaşatan ve Ake ile Van Dijk'a sarı kart aldıran milli futbolcu ile ilgili Hollandalı stoper Van Dijk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. Milli futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.24 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.