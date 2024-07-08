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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya, birçok yıldız isimle görüşürken, takımda şok bir ayrılık yaşanabilir. İngiliz basını yıldız oyuncunun ayrılık tarihini böyle duyurdu. İşte o isim...

Ekleme: 8.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 8.07.2024 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Kanarya, birçok yıldız isimle görüşürken, takımda şok bir ayrılık yaşanabilir.

İngiliz basını yıldız oyuncunun ayrılık tarihini böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

FERDİ&MERT ALTIN GİBİ

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı.

Fenerbahçe yönetimi de oyuncusu için biçtiği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 milyon Euro'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

PORTEKİZLİ'DEN SATIŞLARINA VİZE YOK

Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı.

Turnuva öncesi değeri 4 milyon Euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi.

25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Jose Mourinho'nun, Ferdi gibi Mert için de takımda kalmasına yönelik yönetime rapor verdiği belirtildi.

KENT İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent isteneni verememiş ve kısıtlı bir süre bulabilmişti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

İngiliz basını, 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

ADA'DAN 3 TALİP

Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı.

Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...


SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.















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