Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.Kanarya, birçok yıldız isimle görüşürken, takımda şok bir ayrılık yaşanabilir.İngiliz basını yıldız oyuncunun ayrılık tarihini böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı.Fenerbahçe yönetimi de oyuncusu için biçtiği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 milyon Euro'ya yükseltti.Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı.Turnuva öncesi değeri 4 milyon Euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi.25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Jose Mourinho'nun, Ferdi gibi Mert için de takımda kalmasına yönelik yönetime rapor verdiği belirtildi.Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent isteneni verememiş ve kısıtlı bir süre bulabilmişti.İngiliz basını, 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı.Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.İskoç futbolcu, yalnızca 18 maçta forma giydi ve 736 dakika sahada kaldı. Kent bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.