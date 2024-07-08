EURO 2024'ten Türkiye geçti! Umut verici rakamlar...

Yaş ortalaması 25.8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016 ve EURO 2020) gruplardan çıkamayan Türkiye, çeyrek finale çıkarak uzun yıllar sonra Türk halkına başarı duygusunu tattırdı.EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda ederek beklentilerin uzağında kalmıştı.Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek final oynayan Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Ay-yıldızlılar, EURO 2024'te oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı.A Milli Futbol Takımı, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, yarı final oynadığı EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti.Türkiye attığı gol sayısında da EURO 2008'i yakaladı. 5 maçta 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'deki gol sayısına ulaştı.A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu.Ay-yıldızlıların attığı 8 golün, 7'sini ise farklı milli futbolcularımız ağlara gönderdi.