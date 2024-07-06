Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! İtalya Serie A'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalya Serie A ekibi Lazio'ya kiralandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dele Bashiru’nu Serie A ekiplerinden Lazio'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.



İşte Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamanın tamamı:



"Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."



Geçtiğimiz sezon takımı ile 39 maça çıkan Nijeryalı hücumcu, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.