UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza!

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işaretiyle gol sevinci yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Millilerimizin galibiyet gollerini atan Merih Demiral'ın gol sevinci Avrupalıları rahatsız etti.



UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde TFF ve Merih Demiral savunmasını iletti.



2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ!

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.



Milli futbolcumuz çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final maçında forma giyemeyecek.



CAS'A GİDİLECEK

TFF ve Merih Demiral, skandal kararın ardından CAS'a gitmeye hazırlanıyor.