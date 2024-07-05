Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."