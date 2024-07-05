Galatasaray'da beklenen ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15.500.000 EURO
İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15.500.000 EURO
İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin avrodur. Ayrıca, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."