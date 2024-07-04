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UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı çeyrek finale koydular

UEFA'nın resmi internet sitesi skandal bir hataya imza attı. Organizasyonun Fransızca sayfasındaki çeyrek finalistlerin gösterildiği haberde, Türkiye yerine Avusturya tur atladı olarak gösterildi. Gündem olan bu hataya kısa süre içinde futbolseverlerden tepki yağdı. İşte detaylar...

UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı çeyrek finale koydular
Ekleme: 4.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 4.07.2024 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son 8 takım arasına adını yazdıran Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Ancak UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfası skandal bir hataya imza attı.

TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA'YI ÇEYREK FİNALDE GÖSTERDİLER!
UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi.

Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın eşleştirildiği görüldü.

UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı çeyrek finale koydular



İNGİLİZCE HESABI HATA YAPMADI
UEFA'nın varsayılan olarak kullandığı İngilizce sayfasında ise bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde ülkelere ve eşleşmelere doğru şekilde yer verildi.

UEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı çeyrek finale koydular
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