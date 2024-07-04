Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında scoutlardan tam not aldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımdaki performansını Milli Takım'a da yansıttı.Hatta ve hatta EURO 2024'te ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine taktı.Salı günü oynanan Avusturya karşılaşmasında ise Ferdi'yi, 9 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti.Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden Borussia Dortmund, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Arsenal, West Ham United, Fulham, Wolverhampton, Atletico Madrid ve Valencia'nın temsilcileri izledi.Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.