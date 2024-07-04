Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Babası vefat etti

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babasının vefat ettiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın babası hayatını kaybetti.



Sarı lacivertliler, sosyal medyada yaptığı paylaşımda tecrübeli futbolcuya başsağlığı diledi.



Fenerbahçe'nin açıklaması



"Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."