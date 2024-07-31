Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyorSarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.Aslan son olarak ise sağ bek bölgesine Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer etti.Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı.Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray, bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu.Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyorPortekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Oliveira'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.