  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,81 - 35,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan orta saha transferi için girişimlerine devam ederken, diğer yandan kadrodaki şişkinliği azaltmanın peşinde. Aslan, bu doğrultuda yıldız ismin sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Ekleme: 31.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

Aslan son olarak ise sağ bek bölgesine Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer etti.



YERLİ OYUNCULARIN ÖNEMİ ARTTI

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanı yine 14 olarak kalırken; toplam kadro ise 30'dan 28'e düşürülecek.

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor


AYRILIKLARA İZİN YOK

Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.


Kerem Aktürkoğlu'nu da kadroda tutmak isteyen Galatasaray, bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı. Kerem'e İspanya'dan Real Sociedad'ın ilgisi söz konusu.


Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kararına itiraz etmedi. İki oyuncu da Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye motive oldu.


FESİH KARARI

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

Galatasaray'dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Oliveira'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Haniye' mesajı: İsrail barbarlığını lanetliyoruz
İran'da Heniyye suikastının ardından göndere kırmızı sancak çekildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Mansur Yavaş’ın SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarına AK Parti’den yalanlama
CHP'li belediye işçilere eziyet çektiriyor! Eylemler sürüyor: İşi bıraktılar
Meta'dan İsrail'e koruma kalkanı! Haniye paylaşımlarını tek tek kaldırıyor
İsrail, ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Haniye suikastı sonrası olağanüstü toplandı
'Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti...'
Kılıçdaroğlu’na küfür krizi: Başkan Çiçek o ismi görevden aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine tepki: Kalleş suikastı lanetliyorum
Haniye suikasti sonrası dünyadan peş peşe açıklamalar
Gazze'de korkunç tablo: En az 39 bin 445 ölü
58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek 'Büyük önem taşıyor' diyerek açıkladı...
Kızılelma'dan bir başarı daha: Taksi testini başarıyla tamamladı
Filistin'de sela sesleri! Vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı
CHP’li belediye devletin malına çöktü
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye suikastına tepki
Instagram'da çok kullanılıyordu... O özellik Whatsapp'a geliyor

Instagram'da çok kullanılıyordu... O özellik Whatsapp'a geliyor

RTÜK'ten sapkınlığı karşı adım: Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım!

RTÜK'ten sapkınlığı karşı adım: Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım!

Meta'ya dev ceza! Facebook'taki yüz tanıma...

Meta'ya dev ceza! Facebook'taki yüz tanıma...

Sürücüler dikkat! O yol 50 gün boyunca kapalı olacak

Sürücüler dikkat! O yol 50 gün boyunca kapalı olacak

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı