Galatasaray'da taraftar tepkili: 8 numara nerede

Galatasaray, yüksek maaş ve bonservis tekliflerine rağmen 8 numara pozisyonu için transferde henüz sonuca ulaşamadı. Orta saha transferinin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Süper Lig'de son 2 yılın lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi '8 numara' sıkıntısı var.Yönetim ve teknik ekip, kadronun iyi seviyede olduğunu sık sık vurgularken sadece ihtiyaç duyulan üç bölgeye takviye yapılacağını açıklamıştı. Forvet hattına Michy Batshuayi, sağ beke ise Elias Jelert takviyesi geldi.Danimarkalı sağ bek kampa katılamadı ama Süper Kupa'ya yetişti. Cimbom orta sahaya 8 numara takviyesi hedefinden ise sonuç alamadı.Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maaş ve bonservis tekliflerine rağmen henüz hedefine ulaşmış değil.Adrien Rabiot, Scott McTominay Leon Goretzka, Wendel, Richard Rios, Morten Frendrup, Nicolas Dominguez ve İlkay Gündoğan, adı geçen isimler olsa da transfer imza aşamasına gelmedi.8 numara transferinin gecikmesi ise Galatasaray taraftarının tepkisine neden oldu.