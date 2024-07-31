  • USD: 33,03 - 33,09
  • EURO: 35,76 - 35,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da taraftar tepkili: 8 numara nerede

Galatasaray, yüksek maaş ve bonservis tekliflerine rağmen 8 numara pozisyonu için transferde henüz sonuca ulaşamadı. Orta saha transferinin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Ekleme: 31.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de son 2 yılın lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi '8 numara' sıkıntısı var.

Yönetim ve teknik ekip, kadronun iyi seviyede olduğunu sık sık vurgularken sadece ihtiyaç duyulan üç bölgeye takviye yapılacağını açıklamıştı. Forvet hattına Michy Batshuayi, sağ beke ise Elias Jelert takviyesi geldi.

Galatasaray'da taraftar tepkili: 8 numara nerede

8 numarada imza aşamasına gelinmedi

Danimarkalı sağ bek kampa katılamadı ama Süper Kupa'ya yetişti. Cimbom orta sahaya 8 numara takviyesi hedefinden ise sonuç alamadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maaş ve bonservis tekliflerine rağmen henüz hedefine ulaşmış değil.

Adrien Rabiot, Scott McTominay Leon Goretzka, Wendel, Richard Rios, Morten Frendrup, Nicolas Dominguez ve İlkay Gündoğan, adı geçen isimler olsa da transfer imza aşamasına gelmedi.

8 numara transferinin gecikmesi ise Galatasaray taraftarının tepkisine neden oldu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Haniye suikastı sonrası olağanüstü toplandı
'Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti...'
Kılıçdaroğlu’na küfür krizi: Başkan Çiçek o ismi görevden aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine tepki: Kalleş suikastı lanetliyorum
Haniye suikasti sonrası dünyadan peş peşe açıklamalar
58 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek 'Büyük önem taşıyor' diyerek açıkladı...
Kızılelma'dan bir başarı daha: Taksi testini başarıyla tamamladı
Filistin'de sela sesleri! Vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı
CHP’li belediye devletin malına çöktü
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye suikastına tepki
Hamas lideri Heniyye, Tahran'da terör saldırısında öldürüldü
Bakanlık duyurdu: Birinci tur müzakereleri Ankara’da gerçekleştirildi
AK Partili Çelik'ten İsrail'e sert tepki!
Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'KUYU-14' operasyonları
AK Parti’de 23’üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK Parti
İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u havadan vurdu: Bölgede büyük patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Dışişleri bakanına tepki! 'Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz'
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltına alındı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! İkinci taksit ödemeleri için yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! İkinci taksit ödemeleri için yarın son gün

WhatsApp'a 'beğen' özelliği! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp'a 'beğen' özelliği! Yeni dönem başlıyor

Otostopla dünyayı geziyordu! Malezya’da dehşeti yaşadı: Kaçırılıp işkencelere uğradı

Otostopla dünyayı geziyordu! Malezya’da dehşeti yaşadı: Kaçırılıp işkencelere uğradı

İnstagram'a yepyeni özellik! Kullanıcılar ekran başına

İnstagram'a yepyeni özellik! Kullanıcılar ekran başına

Görenler şaşkına döndü! Elektriğini kendi üretiyor

Görenler şaşkına döndü! Elektriğini kendi üretiyor