Fred Lille maçında oynayacak mı? Jose Mourinho açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 2-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, karşılaşmada zor anlar yaşadıklarını ifade ederek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Forvet takviyesi ile birlikte de çok önemli isimlere sahip olduklarını ve zaman zaman sistem değiştireceklerini dile getirdi. Ayrıca Fred'in şu an Lille maçlarında kendileriyle olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada; "Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryoda herkes bizimle olurdu. Ancak bu olmadı. 15 günde bile yüzde 70'i bizimle birlikteydi. Herkes aynı seviyede değildi. Benim yapmam gereken onları övmek ve destek vermek. Ferdi çok az tatil yapıp geldi ancak harikaydı. Rakibimiz çok iyi bir takımdı. Bize zorluk yaşattılar. Hayatta kalmayı başardık. 1-1'den sonra ipler bizim elimizdeydi. Kazanan biz olduk. Hayatta kaldık" dedi.Forvet tercihi de sorulan dünyaca ünlü çalıştırıcı; "Dün de söyledim. Dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Kupalar için savaşmak ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyorsak çekişmeli bir oyuncu grubu olması lazım. Bir oyuncunun her zaman oynaması imkansız. Her zaman çözümünüz olması gerekiyor. Elde 3 forvetimiz var. Bundan daha iyisi olamazdı. Çok yetenekli isimler. Zaman zaman sistem değiştirebiliriz. Bunları da deneyeceğiz. Ancak şu ana kadar zamanımız olmadı" ifadelerini kullandı.3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri ile ilgili de konuşan Mourinho; "Lille ile ilgili bir şey çalışmadık. Odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Kura çekilir çekilmez konuşulmaya başlandı ancak yarın havuz başında birkaç saatin ardından rakibi analiz etmeye başlayacağız" diye konuştu.Mourinho maça devam edemeyen oyuncuları hakkında; "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak." açıklamasında bulundu.