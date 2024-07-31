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Arda Güler için çılgın teklif! Fenerbahçe'ye de yarayacak

Newcastle United, Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için 80 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

Arda Güler için çılgın teklif! Fenerbahçe'ye de yarayacak
Ekleme: 31.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

80 MİLYON EURO TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı. Dahası, Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini ima etti.

REAL MADRID: "DOKUNULMAZ"

Haberde, bu aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı belirtildi. Ancak Arda Güler'i dokunulmaz olarak gören Real Madrid cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.

"PEREZ VE ANCELOTTI'NİN İNCİSİ"

Arda'nın, başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

Arda Güler için çılgın teklif! Fenerbahçe'ye de yarayacak
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