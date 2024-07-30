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Temsilcimiz tur peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Ekleme: 30.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

FENERBAHÇE-LUGANO!
MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko.

LUGANO: Saipi, Braul-Guillard, Papadoupoulos, El Wafi, Marques, Belhaj Mahmoud, Grgic, Mahou, Correia, Aliseda, Przybylko.

STAT: Ülker
HAKEM: Robert Jones
SAAT: 20:00
YAYIN: EXXEN

RAKİP LILLE OLACAK
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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