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Okan Buruk o oyuncuyu istiyor! Yönetime isteğini sundu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferi için önceliği Leon Goretzka'ya verdi.

Ekleme: 30.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Artık tamamen orta saha transferine odaklanan Galatasaray'da, Wendel ve Rios gibi Güney Amerikalı yıldızlarla yapılan temaslar ön plana çıkarken, asıl hedefin bambaşka bir isim olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce de kadrosuna katmak isteyip başaramadığı Leon Goretzka'nın peşinde. Maliyeti yüksek olan Alman futbolcu için Galatasaray Yönetimi son dönemin en büyük bütçesini ayırmış durumda.

OKAN BURUK'UN 1 NUMARASI

Bu ısrarın sebebi ise teknik patron Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı oyuncunun Goretzka olması. Başarılı çalıştırıcı, Goretzka'nın Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatacağını düşünüyor.

RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bayern Münih tarafından satış listesine konulan 30 yaşındaki oyuncu için gözden çıkarılan bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde. Yıllık maaş olarak da net 5 milyon Euro düşünülüyor.

BU KEZ FERAGAT EDECEK

Goretzka ilk görüşmeler sırasında da Galatasaray'a sıcak baktığını belirtmiş, ancak astronomik taleplerde bulunmuştu. Liglerin başlamasına kısa bir süre kalmışken hiçbir kulüple anlaşmaya varamayan tecrübeli futbolcunun bu kez ücretinde feragat etmeye hazır olduğu da gelen haberler arasında...

Okan Buruk o oyuncuyu istiyor! Yönetime isteğini sundu
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