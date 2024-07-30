Beşiktaş transferi duyurdu: Eyüpspor'a kiralandı
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.
Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.
Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.