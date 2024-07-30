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Beşiktaş transferi duyurdu: Eyüpspor'a kiralandı

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.

Ekleme: 30.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.

Beşiktaş transferi duyurdu: Eyüpspor'a kiralandı
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