Beşiktaş'ta transfer! Genç oyuncuyla anlaşma sağlandı

Süper Lig'de yer alan Karadeniz ekibi Rizespor'un stoperi Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a transfer olmak için görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.Kulüpten edinilen bilgiye göre; Emirhan Topçu ve Beşiktaş arasında anlaşma tamamlandı.Anlaşmayla ilgili henüz detay paylaşılmazken oyuncuya daha önce Las Palmas'ın da ilgisi bulunuyordu.Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, daha önce oyuncu hakkında şunları söylemişti:Las Palmas'ın, Emirhan Topçu için süreci devam ediyor. Onlar oyuncumuz için çok istekliler. Beşiktaş konusunda da son günlerde görüşmeler yapılıyor. Resmi yazılı bir teklif olmaksızın bu anlamda iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte. Biz kulüp menfaatlerimizi ortaya çıkartırken, Emirhan'la net bir şekilde başka bir ligde oynama isteğini konuşmuştuk. Biz bu sürecin önünü kapatmaktansa anlaşılabilir, hem kulübümüz hem de oyuncumuzun menfaatleri için süreci sonlandırmak istiyoruz. Şu an sürecin sonuna geldik diye bir cümle kurmak çok zor. Her iki kulüp de bu konuda kararlı bir şekilde uzun sürmeden bu süreci tamamlayabiliriz. Takas görüşmesi yapılmıyor. Bu takas süreçleri özellikle bizim gibi Anadolu takımları için dezavantaj çıkartabiliyor. Biz şu anda Beşiktaş ile bu süreci konuşurken, takas görüşmesi yapmıyoruz.23 yaşındaki 1.88 boyundaki genç stoper, Süper Lig'de 44 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asist kaydetti.