UEFA'dan Melih Demiral'e soruşturma şoku!

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlattı.

A Milli Futbol Takımımız'ın Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, maç sonunda yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı



Maç: 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA EURO 16 Turu karşılaşması.



Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır.