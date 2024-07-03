Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına cevap: Ne mutlu Türküm diyene!

Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan A Milli Takım'da Merih Demiral'in gol sevinci sonrası yaptığı bozkurt selamı gündem olmuştu. UEFA, yaşanan olaydan dolayı soruşturma açıldığını açıklamıştı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiral, gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.