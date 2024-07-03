Dünya basını Mert Günok’u konuşuyor: İkonik bir el

EURO 2024’te Milli Takımın Avusturya’yı elemesi dünya basınında da geniş yer buldu. Haberlerde Mert Günok ve Merih Demiral ön plana çıkartıldıTürkiye, Avusturya karşısında son anda yaptığı harika kurtarışla Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi (MIRROR)Türkiye, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Arda Güler ve Merih Demiral galibiyetin mimarı oldu. (FRANCE24)Türkiye, Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselirken Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı (METRO)Arda Güler icat ediyor, Demiral uyguluyor, Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal ediyor. Leipzig'de unutulmaz bir geceydi . Bir Avrupa Şampiyonası'nda en ihtiyatlı maçın bile harika olabileceğinin kanıtı... Baumgartner'ın yöneldiği alana doğru bir orta ve Günok, 1970'de Meksika'da Banks'in Pelé'sini hatırlatan ikonik bir el ile kurtardı. Türkiye heyecan verici maçta Avusturya'yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (MARCA)