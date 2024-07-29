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Süper Kupa maçının oranları belli oldu! İşte favori takım...

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya kalacağı Süper Kupa'da iddaa oranları belli oldu. Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

Ekleme: 29.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

Süper Kupa maçının oranları belli oldu! İşte favori takım...

İki takım arasındaki maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
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