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Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Devler peşine düştü: Bonservisi ne kadar olacak?

Geçen sezondan beri ayrılığı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu transferin gözdesi oldu. Mundo Deportivo'ya göre Roma ve Lille, Aslan'ın kapısını çaldı. İki kulübün de 10 milyon Euro'luk öneriyle geldiği belirtildi.

Ekleme: 29.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, uzun süredir hayalini kurduğu Avrupa'ya gitmeyi bu sezon gerçekleştirebilir. 3. Lig'den transfer olduğu Cim-Bom'da adeta küllerinden doğan, kaptanlığa ve A Milli Takım'a kadar yükselen yetenekli futbolcu, geçen sezon kaçırdığı bazı pozisyonlar yüzünden taraftardan ıslık ve ağır eleştiri almıştı. Röportajlarda oldukça duygusal anlar yaşayan ve sezonun son maçında ayrılık sinyali veren Aktürkoğlu, şimdi görüşmeleri yapmak için hazır.

EURO 2024 SONRASINI BEKLEDİ

A Milli Takımımız ile EURO 2024'te başarıyla boy gösteren ve 1 gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, şampiyonada performansının etkilenmemesi için transfer görüşmelerini sezon başına atmıştı. İspanyol ekibi Real Sociedad iddialarının ardından somut temasa geçen iki kulüp daha oldu. İtalyan Serie A takımı Roma ve Fransız temsilcisi Lille... Mundo Deportivo'daki habere göre her iki kulüp de Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 10 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakama sıcak yaklaşması pek olası görünmüyor.

G.SARAY'IN HEDEFİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 17'den 15 milyon euroya düşen futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün beklentisi 20 milyon euro... Ancak bu teklifin gelmesi de şu an için hiç de kolay görünmüyor. Bonuslarla birlikte 15 milyon euro bandındaki bir bonservis ücretine Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olması söz konusu olabilir. Galatasaray formasıyla 135 Süper Lig karşılaşmasında 37 gol atıp 31 asist yapan Kerem, Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir futbolcu. Ancak Kerem ve taraftar arasında oluşan elektrik, hocayı da zor durumda bırakıyor...

Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Devler peşine düştü: Bonservisi ne kadar olacak?
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