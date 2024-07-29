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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR açıklaması: Türk milletine yapılan bir hakaret...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk hakemleriyle bir araya geldi. Yeni sezon öncesi çarpıcı sözler söyleyen futbolun bir numarası, "Hakemlerimize zam yaptık, yabancı VAR Türk milletine hakaretti" dedi.

Ekleme: 29.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip, yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sözlerinin ardından salonda alkışlandı.


"Sizden isteğim adil olmanız"

Açıklamalarına devam eden Hacıosmanoğlu, "Ben de sizin gibi sokaktan geliyorum. Zor bir seçim oldu. Olmaz deneni yaptık. Tek istediğimiz şey var. Adil ve adaletli olmak. Bu zor bir şey değil. Bunun nasıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Elbette ki bunu siz sahada sağlayacaksınız ama irade çok önemli. O irade bizde var. Kimsenin müdahale etmesi söz konusu değil. Ben direkt Allah'a bağlıyım." sözlerini sarf etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Halil Umut Meler, Ankara'da yumruk yedi. Avrupa'da başarısı alkışlandı. Balık baştan kokuyor. TFF'nin başında durup bu hakem kardeşlerinize sahip çıkamazsanız, toplumun önüne atarsanız elbette böyle olur. Bizde futbolu yönetenler bir hafta birine, bir hafta birine mavi boncuk dağıtıyor. Bu da iyi bir karar vermeyi engelliyor. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakaret size yapılmıyor, bu ailenin lideri olan bana yapılmış kabul edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"PFDK'ya sevkleri yasakladım"

"Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet." diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ben başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak. Ben bu sözü verirken size güvenerek verdim. Biz sahada hata yapmayacağız. Elinizden geleni yapacaksınız. Arka planda da sizi rahatlatmak ve üzerinizdeki baskıyı almak bizim görevimiz. Bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR açıklaması: Türk milletine yapılan bir hakaret...


"VAR'daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum"

Sizin gibi değerli kardeşlerimiz burada dururken yabancı hakemin maliyeti on katı üstündeydi. Elin oğluna verirken var ama kendi evladına verirken yok. Hiçbir kardeşimiz hiç kimseye muhtaç olmayacak. Hakem zammını yüzde elli değil yüzde 75 olarak güncelledik. Kulüplere fedakarlık yapın diyeceğim. Bu hakemler aldığı paranın iki katını niye almasın. İnsani hata olacak. Onu kabul ediyoruz ama onun dışında farklı bir şey olursa hakem arkadaşı çağırıp soracağım. VAR'daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum.

"Trabzonspor formasını çıkardım"

Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Bizim için renk ayrımı yok. Ben Trabzonspor formasını, Mecnun Başkan da Sivasspor formasını çıkardı. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa illa da takdir hakkınız varsa Trabzonspor'dan yana değil Diyarbakırspor'dan yana kullanın diyorum. Takdir hakkını güçlü olanın yanında kullanmayın diyorum burada. Biz adil olacağız. Bütün kulüplere aynı seviyede yaklaşacağız. Bizim marka değerimiz yerlerde.


"Buna izin vermeyiz"

İbrahim HacIosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

Biz bu adaleti sağlayamazsak Türk futbolunun marka değerini artıramayız. Kimse seyretmiyor. Niye almıyor, ben tiyatro mu seyredeceğim diyor. Al iki takımı yürüt, diğer takımlar figüran. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.
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