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Filenin Sultanları, 2-0'dan geri dönüp Hollanda'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Ekleme: 29.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, oyunun başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Servislerde etkinliğini artıran Hollanda, 7-7'de eşitliği sağladı. Hollanda setin ortalarına doğru 11-10 öne geçse de milliler 16-16'da eşitliği yakaladı. 5 sayılık (16-21) seri bulan Hollanda, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sete daha etkili başlayan Hollanda, 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarından sonlarına doğru bu farkı 10'a (11-21) çıkaran Hollanda'ya, A Milli Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç'la karşılık vererek farkı 5 sayıya (18-23) indirdi. Kalan sayılarda hata yapmayan Hollanda, ikinci seti de 25-19 kazandı.

Filenin Sultanları, 2-0'dan geri dönüp Hollanda'yı devirdi

Maç nefesleri kesti

Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Üçüncü setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti. Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı.

Dördüncü setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakalayan Hollanda, setin ortalarında da 5 sayı (11-16) öne geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda, farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 9 maçtır rakibine mağlup olmuyor.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, 2-0'dan geri dönüp Hollanda'yı devirdi

Ebrar Karakurt: Daha rahat bir maç oynamayı dilerdik

Milli sporcumuz Ebrar Karakurt da nefes kesen maçın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz. Turnuvanın ilk maçları zor olur. Bugün gerçekten zor bir maçtı. Bütün takım arkadaşlarım elinden geleni vermeye çalıştı. Daha rahat bir maç oynamayı dilerdik ama böyle kazanmış olmak da sevindirici. Bakalım, hayırlısı.
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