Volkan Bayarslan'a büyük şok! Süper Lig'de maç yönetemeyecek

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala MHK, hakem listesini açıklamıştı. Ancak Volkan Bayarslan'dan kötü haber geldi. Bayarslan'ın FIFA atletik testlerini geçemediği ve bir sonraki teste kadar görev alamayacağı öğrenildi.

2024-2025 sezonunda maç yönetecek hakemler MHK tarafından açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan hakkında önemli ve çaprıcı bir gelişme yaşandı.TFF listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemediği için ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak. Geçen sezonun tartışılan hakemlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen hakem listesine alınmamıştı.MHK LİSTEYİ AÇIKLAMIŞTITFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).