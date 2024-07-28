İtalya'dan Galatasaray'a tam 35 milyon euro! Yıldızlara talip yağıyor

Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye ederek 3'te 3 yapıp beşinci yıldızını takmak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına yoğun mesai harcıyor.Transferde ağır kaldığı için eleştirilen Galatasaray, şampiyon kadrosuna şu ana kadar 3 takviye yaptı.Teknik Direktör Okan Buruk, yaz tescil dönemi başlamadan önce 3 bölgeye öncelik vereceklerini duyurmuştu. Buruk sağ bek, forvet ve orta saha alacaklarını dile getirmişti.Mauro Icardi'nin yedeğini arayan ve zaman zaman faydalanmak isteyen Okan Buruk, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ve yönetim de Belçikalı yıldızı bitirmişti.Batshuayi için yapılan KAP açıklamasında; 'Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir.' denildi.Geride kalan sezonu sarı kırmızılı ekipte kiralık geçiren Hakim Ziyech için opsiyon maddesi koydurtan Galatasaray, Faslı yıldızı bedava bitirdi. Maaşını da aynı seviyede tutmayı başardı.Faslı yıldızın transferi için KAP'a; 'Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.' açıklaması yapıldı.Uzun süre transferde sessiz kalan Galatasaray'da gündemi uzun süre meşgul eden iki isim vardı. Guela Doue ve Wendel. Fildişi Sahilleri asıllı Fransız sağ bek için araya giren yakınları ve menajeri sürecin tıkanmasına neden oldu. Brezilyalı orta sahada ise kulübünün ısrarı henüz kırılamadı.Sağ bek konusunda adım atmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Elias Jelert'ti. Danimarkalı sağ bek için Nelsson sonrası bir kez daha Kopenhag'ın kapısı çalındı ve teklif iletildi. Tarafların görüşmeleri sonrasında transfere nokta konuldu.Kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan birçok isimle görüşmelerine devam ederken diğer yandan mevcut yıldızlarını elde tutabilmenin mücadelesini veriyor.Geride kalan sezonda adından en çok söz ettiren isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yıldız futbolcu son dönemde formdan düşse de sezon genelindeki istatistikleriyle birçok takımın listesine girdi.Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti.54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 kez fileleri havalandırdı. 9 da asist yaptı ve 3760 dakika sahada kaldı.Adı başta Ajax olmak üzere İspanya ve İtalya ekipleri ile anılan Kerem için en ciddi taliplerden biri Real Sociedad'dı. Bask temsilcisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve transferden geri çekildiği İspanya basınında yer aldı.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.Galatasaray'da bir yandan Kerem ile ilgili gündem sıcaklığını korurken diğer yandan Davinson Sanchez'e de ilgi bitmiyor. Amerika Kupası'nda final oynayan Kolombiyalı yıldızın peşini bırakmıyorlar.Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli ile İngiliz temsilcisi Everton, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmayı düşünüyor.Geçen sezon 34 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist istatistiği yakalayan yıldız stoper 18 milyon euro piyasa değerine sahip. Yönetim ise 25 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyor.