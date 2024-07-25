Ruzemberok - Trabzonspor ile Başakşehir - La Fiorita maçlarının muhtemel 11'leri

Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir, 2024-2025 sezonundaki ilk maçlarına çıkacak. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya takımı Ruzomberok'a konuk olacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı ağırlayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, HladikTrabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezehuet, DraguşBaşakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Milos Boskovic yönetecek.Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, FigueiredoLa Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Scipioni, Pezzi, Greco, Guerri, Cicarelli, Nicola Mazzotti, Felipe, Casolla, Portaccio