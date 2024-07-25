  • USD: 32,98 - 33,04
  • EURO: 35,78 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray Elias Jelert transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir sağ bek arayışında olan sarı kırmızılılar, sonunda mutlu sona ulaştı. Aslan, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı. İşte resmi açıklama...

Ekleme: 25.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Sarı kırmızılılar uzun süredir devam eden sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edildi.

Galatasaray transferi sosyal medya hesabından duyurdu, oyuncu ve Kopenhag ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Elias Jelert transferini açıkladı!

Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan'da binlerce balık telef oldu: 'Sessiz kalıyorlar!'
İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! ZSU Genel Müdürü gözaltına alındı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Müjde duyuruldu! 331 kilometrelik olacak: 'Geçişi tamamlayacağız'
İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi
Bakan Işıkhan: Bazı belediyeler borçlarını ödeme iradesini gösterdi
Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya'da! İşte masadaki konular
Okul bahçesindeki çimi bile biçmekten acizler
Bağcılar'da imamı okla vurarak yaralamıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Üç harfliler...
MSB'den terörle mücadele açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren 1521 terörist etkisiz hale getirildi
Acı bilanço! Gazze'deki can kaybı 39 bin 175'e yükseldi
AK Partili İnan'dan Tugay'a: Çiftlik Bank'ı aratmayan dolandırıcılık hikayesi
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider! Bakan Uraloğlu verileri değerlendirdi
Üsküdarlılar yaz ortasında temiz suya hasret kaldı... Musluklardan çamur akıyor
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildi
Kırklareli İğneada'daki 'Sisli Vadi' bungalov evleri 6 kişiye mezar olmuştu: Bilirkişi raporunda yeni detay!
AK Partili Kaya’dan CHP’ye kooperatif çıkışı: İzmirli hemşehrilerimizi yine yarı yolda bıraktılar
Donald Trump'tan şoke eden 'Kamala Harris' çıkışı: ABD'yi yok edecek!
Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı
Kritik MGK iki ay sonra yeniden toplanıyor! İşte masadaki önemli başlıklar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Apple'dan şaşırtan hamle! iPhone'dan sonra webden erişime açıldı

Apple'dan şaşırtan hamle! iPhone'dan sonra webden erişime açıldı

NASA duyurdu: Uzaya ilk kez...

NASA duyurdu: Uzaya ilk kez...

Elon Musk şoke etti! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Elon Musk şoke etti! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Google'dan tarihi hamle! Satın almak istedi...

Google'dan tarihi hamle! Satın almak istedi...