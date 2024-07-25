Galatasaray Elias Jelert transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir sağ bek arayışında olan sarı kırmızılılar, sonunda mutlu sona ulaştı. Aslan, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı. İşte resmi açıklama...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.Sarı kırmızılılar uzun süredir devam eden sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edildi.Galatasaray transferi sosyal medya hesabından duyurdu, oyuncu ve Kopenhag ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.