Wendel krizi! Zenit'in bonservisi beklentisi Galatasaray'ı çıkmaza soktu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor.Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için Zenit forması giyen Wendel'i gündemine almıştı.20 milyon euro piyasa değerindeki 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ise yeni bir gelişme yaşandı.Rusya'dan Championat'ın haberine göre; Galatasaray, Wendel için son olarak Zenit'e bonuslar dahil toplam 17 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Rus kulübü, bu teklifi geri çevirdi.Wendel'in Galatasaray'a gitme isteğine karşın Zenit, oyuncusunu bu rakama bırakmaya yanaşmadı.Rusya'daki diğer haber kaynaklarında, Zenit'in Wendel için 30 milyon euro istediği ve bu paranın önemli bir kısmını da peşin talep ettiği belirtildi.Galatasaray, Zenit'in bu tavrı sonrası Wendel transferini askıya aldı ve alternatiflere yönlendi.Mavi-beyazlılar, 30 milyon euroluk ısrarından vazgeçmesi durumunda transfer tekrar gündeme gelecek.Wendel, 2020 yılında Sporting Lizbon'dan 20 milyon euro karşılığında Zenit'in yolunu tutmuştu.Rus takımında 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.