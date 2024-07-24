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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. ve 2. hafta programları belli oldu.

Ekleme: 24.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı

• Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

• 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.

• UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.

• 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.

• Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı
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