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Son paylaşımıyla herkesi şaşırttı!

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Petek Dinçöz, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Ekleme: 24.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
44 yaşında 1 çocuk annesi olan şarkıcı Petek Dinçöz, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve sahnelere dönen Petek Dinçöz'ün keyfi yerinde.

Ünlü isimlerin en fazla tercih ettiği yerlerden biri olan Çeşme'de tatil yapan ünlülerden Petek Dinçöz, son olarak tatil pozlarıyla gündem oldu.

Zıpkın ile balık avladı

Yıllara meydan okuyan fiziği ile övgüleri toplayan eski manken Petek Dinçöz, pembe mayokinisi ile hayran bıraktı. Sanatçının zıpkın ile balık avladığını görenler, gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

"Balık benden"

Dinçöz, yayınladığı karelere "Balık benden" notunu düştü.

Son paylaşımıyla herkesi şaşırttı!
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