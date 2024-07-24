Jose Mourinho milli yıldızın biletini kesti! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı.TADİC KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİFenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü. Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu.Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu. Tadic, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.Süper Lig'e de güçlü bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde de adımlarını atmaya devam ediyor.FENERBAHÇE EN-NESYRI'YE KAVUŞUYORFenerbahçe'de beklenen gün geldi… Kanarya, uzun zamandır pazarlık masasında olduğu ve Mourinho'nun ısrarla istediği En Nesyri için mutlu sona ulaştı.1 ay süren görüşmelerin ardından Faslı yıldızı ve Sevilla'yı ikna eden yönetim, 27 yaşındaki golcüyü bugün İstanbul'a getiriyor.Önceki gün, Sevilla, oyuncunun transfer görüşmeleri için idmana katılmadığını açıklayıp bu transferin ön duyurusunu yaparken F.Bahçe yönetimi de özel bir uçağı, oyuncuyu alması için Sevilla'ya gönderdi.MALİYETİ BELLİ OLDU27 yaşındaki futbolcu, bugün resmi imzayı atmak üzere İstanbul'da olacak. Sıkı pazarlıkların yaşandığı transferde Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya bonuslarla 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.En Nesyri ise 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 6 milyon Euro kazanacak.Transferde kesenin ağzını açan ve 46 milyon Euro harcama yapan F.Bahçe, oyuncu satışı ile dengeyi de kurmanın peşinde.CENGİZ ÜNDER YOLCU!Fenerbahçe'de takıma takviyeler yapılırken, Mourinho'nun da kadroda düşünmediği oyuncular da belli oldu. Bu oyunculardan biri de Cengiz Ünder oldu.Geçen sezon 15 milyon Euro'ya alınan, EURO 2024'te milli takıma çağırılmayan ve Lugano maçı için kadroya alınmayan Cengiz Ünder, ayrılması planlanan isimler arasında.BONSERVİSİ BELLİ OLDUSarı-lacivertli yönetim, 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda 27 yaşındaki oyuncunun ayrılığına izin verecek.İTALYAN DEVİ CENGİZ ÜNDER'E TALİP OLDUCengiz Ünder için Serie A ekibi Napoli'nin talip olduğu ortaya çıkmıştı. Napoli'nin Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor. Geçen sezon 33 maçta forma giyen ve 9 gol atıp 3 kez de asist yapan oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin gerisinde kalmıştı.Teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Tadic ve Kent kanat rotasyonunu şimdilik yeterli görüyor.