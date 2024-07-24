Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi! İstanbul'a ne zaman geliyor?
Fenerbahçe Kulübü, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3'lük skorla yenerek rövanş öncesi avantajı eline alan ve sezona moralli başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer döneminde kadrosunu; Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'le güçlendiren sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağladı.
Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Sevilla forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"Görüşmelere başlanmıştır"
Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.'
24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer döneminde kadrosunu; Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'le güçlendiren sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağladı.
Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Sevilla forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"Görüşmelere başlanmıştır"
Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.'