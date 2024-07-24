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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi! İstanbul'a ne zaman geliyor?

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Ekleme: 24.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3'lük skorla yenerek rövanş öncesi avantajı eline alan ve sezona moralli başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer döneminde kadrosunu; Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'le güçlendiren sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Sevilla forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"Görüşmelere başlanmıştır"

Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.'

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi! İstanbul'a ne zaman geliyor?
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