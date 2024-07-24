Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda oynanan ilk maçta 4-3 mağlup etmeyi başardı. Tur için avantajı cebine koyan sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından ülke puanı da değişti. İşte güncellenen sıralama...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano deplasmanında başladı.



Karşılaşmadan Edin Dzeko'nun (3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-3 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye'nin 2024-25 sezonunda ülke puanındaki ilk puanlarını topladı.



YENİ SEZONA 9. SIRADA BAŞLADIK

Türkiye, 2024-25 sezonunda ülke puanındaki kıyasıya yarışa 9'uncu sırada başladı.



Türkiye, geçtiğimiz sezonu 12.000 puan toplayarak kapatmıştı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden kulüplerimizin son 4 sezonda hanemize kazandırdığı toplam puan ise 33.600 oldu.



ÇEKYA'YA GEÇİLMEDİK

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu mağlup etmesiyle birlikte ülke puanına 0.20 puan daha eklendi.



Böylece Türkiye'nin puanı 33.600'den 33.800'e yükseldi. En yakın takipçimiz Çekya ise gecenin ardından 33 bin 750 puana yükseldi.



Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ve güncel puanları ise şu şekilde:



1. İngiltere - 89.160 Puan



2. İtalya - 79.106 Puan



3. İspanya - 73. 989 Puan



4. Almanya - 71.660 Puan



5. Fransa 57.736 Puan



6. Hollanda - 53.900 Puan



7. Portekiz - 48.416 Puan



8. Belçika - 42.400 Puan



9. TÜRKİYE - 33.800 Puan



10. Çek Cumhuriyeti - 33.750 Puan