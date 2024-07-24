'Bıraktım' demişti... Yeniden başkan oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı yapıldı.



Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.



Başkanlığa tekrar Ali Koç seçildi.



Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini 2022'den bu yana Ali Koç üstleniyordu.



19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu.



Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.