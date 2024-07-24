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Beşiktaş'ta Ante Rebic kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta Ante Rebic, A takım antrenmanına dahil edilmedi. İstanbul'a gelen Hırvat futbolcu, takımdan ayrı çalışmalarına başladı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı.

Ekleme: 24.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic için karar verildi.

Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi.

Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.
Ante Rebic, Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kaldı.


Beşiktaş'ta Ante Rebic kadro dışı bırakıldı!

MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
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