Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transferlerini tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, kolları sıvadı.Cimbom'da sağ bek ve orta saha transferleri beklenirken, takımın 2 yıldızıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. İki yıldızın transferi için 60 milyon Euro gündeme damga vurdu. İşte habere dair tüm detaylar....Guela Doue transferi hüsranla sonuçlanan Galatasaray, dümeni yeniden Danimarka'ya çevirdi.Sarı-kırmızılıların hedefinde ise bir kez daha Elias Jelert var.Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan dev satış! 2 yıldıza 60 milyon Euro...21 yaşındaki oyuncu için Kopehag'la uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray, son olarak 10 milyon euro önermişti.Bonuslarla çıkılan bu rakamı yetersiz bulan Danimarka ekibi ise 14 milyon euro'ya Jelert'i bırakabileceğini iletmişti.Danimarkalı sağ bek ile daha önce prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Doue'den olumlu cevap alınca transferi askıya almıştı.Gelmeye istekli olan Jelert'in bu kararından vazgeçmediği öğrenildi. İki kulübün önümüzdeki günlerde bir kez daha pazarlık masasına oturarak orta noktada buluşması bekleniyor.Galatasaray Jelert transferinin olmaması halinde listedeki alternatiflere yönelecek.Henüz eksik bölgelerini güçlendiremeyen Galatasaray, oyuncu satmak için gün sayıyor.Sarı-kırmızılılar, elde edeceği bonservis gelirini yeni transferler için kaynak olarak kullanmak istiyor.Ayrılması gündemde olan ise iki isim var: Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez.Barış'la Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor.Davinson için ise Everton ve Napoli devrede. İki oyuncuda da görüşmeler devam ediyor.Galatasaray'ın transferdeki en değerli asetleri olarak gözüken Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in fiyatı ise el yakıyor.Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun satışından 60 milyon euro kazanmayı hedefliyor.