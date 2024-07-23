  • USD: 32,94 - 33,00
  • EURO: 35,87 - 35,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni MHK başkanı belirlendi! İşte o isim...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 23.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı.

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

Yeni MHK başkanı belirlendi! İşte o isim...

Ferhat Gündoğdu kimdir?

MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandıktan sonra 17 Nisan 2022'de görevinden istifa etmiştir.
Bakanlık müfettişleri İzmir’de.... Büyükşehir’e Tarkan soruşturması
PKK halayına af yok: Terör propagandası yapanlar tek tek paketlendi
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok
Netanyahu ABD ziyaretinde boş durmadı! ‘Şartlar olgunlaşıyor’ diyerek duyurdu…
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Kıbrıs Türk Devleti' açıklaması
ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti
Bayraktar Kızılelma, Motor Çalıştırma Testi’ni başarıyla tamamladı
Gazze'de can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a yaklaştı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
ABD’de Netanyahu boykotu! Senatör Merkley Kongre’deki konuşmaya katılmayacak: 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü kürsüye çıkmamalı
'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! TÜRASAŞ sanayi devleri arasında
Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu
Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat! Bakanlık uyardı: Mağdur olmamak için...
Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi İstanbul'u da satıyor! İşte PORTAŞ'ın İstanbul'da satışa çıkardığı mallar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı! 'Ülkemizi daha da güçlendireceğiz'
Hapis cezası geliyor! Sorumsuz belediye hesap verecek
Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi
Google, goo.gl linklerini öldürüyor: Hizmetin kapanış tarihi duyuruldu

Google, goo.gl linklerini öldürüyor: Hizmetin kapanış tarihi duyuruldu

Naci Görür depremin ardından paylaştı: Bir il için 'Dikkatli olmamız gerekiyor' diyerek uyardı

Naci Görür depremin ardından paylaştı: Bir il için 'Dikkatli olmamız gerekiyor' diyerek uyardı

Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Elektrik sayaçlarında yeni dönem! O tarihten itibaren 81 ilde zorunlu olacak

Elektrik sayaçlarında yeni dönem! O tarihten itibaren 81 ilde zorunlu olacak

Türkiye'de bulundu! Ne yazdığı ortaya çıktı

Türkiye'de bulundu! Ne yazdığı ortaya çıktı

WhatsApp'a yeni özellik: Artık emojiler hareket edecek

WhatsApp'a yeni özellik: Artık emojiler hareket edecek