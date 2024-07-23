TFF'den yeni kararlar! Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım'dan sorumlu yönetici belli oldu
Geçtiğimiz gün yapılan TFF seçiminde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yabancı futbolcu kuralı ve Milli Takım'dan sorumlu yönetici belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantıda bazı yeni kararlar alındı.
Milli Takım'dan sorumlu yönetici Ceyhun Kazancı oldu.
YENİ SORUMLU YÖNETİCİ KAZANCI OLDU!
Toplantı sonucunda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Milli Takımlar Sorumlusu oldu.
'12 yabancı kuralı' TFF'nin yeni yönetimi tarafından kaldırıldı.
YABANCI FUTBOLCU SAYISI DEĞİŞTİ
Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Buna göre yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarıldı.
Milli Takım'dan sorumlu yönetici Ceyhun Kazancı oldu.
YENİ SORUMLU YÖNETİCİ KAZANCI OLDU!
Toplantı sonucunda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Milli Takımlar Sorumlusu oldu.
'12 yabancı kuralı' TFF'nin yeni yönetimi tarafından kaldırıldı.
YABANCI FUTBOLCU SAYISI DEĞİŞTİ
Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Buna göre yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarıldı.