İngilizler duyurdu! Acun Ilıcalı'nın takımı o transferi bitirmek üzere

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 22 yaşındaki Cody Drameh'i kadrosuna katıyor.Football Insider'ın haberine göre; Son olarak Leeds United forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılan sağ bek oyuncusu, Hull City'ye imza atmaya hazırlanıyor.Avrupa'dan birçok takımın ilgi duyduğu genç yıldızı ikna etmeyi başaran Acun Ilıcalı'nın ekibinin transferde mutlu sona çok yakın olduğu aktarıldı.Yıldız ismin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği bilgisi paylaşılan haberde anlaşmanın 3 yıllık olacağı da öğrenildi.