Fenerbahçe Lugano’yu 4 golle geçti! Jose Mourinho galibiyetle başladı…

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, İsviçre'de Stockhorn Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 4-3’lük skorla mağlup ederek tur için İstanbul'a avantajlı dönüyor.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin ekibi FC Lugano ile karşılaştı.FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA FIRTINA GİBİ BAŞLADIİlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rakibi Lugano'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.DZEKO'DAN HAT-TRICKTur için skor avantajını eline geçiren sarı-lacivertli takımda Boşnak yıldız Edin Dzeko yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADIFenerbahçe başında ilk resmi maçına Avrupa'da çıkan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, böylece buradaki kariyerine galibiyetle başladı.FENERBAHÇE TURU GEÇERSE LILLE İLE EŞLEŞECEKFenerbahçe, önümüzdeki Salı günü Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, turu geçmesi halinde Lille eşleşecek.