  • USD: 32,88 - 32,94
  • EURO: 35,74 - 35,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe Lugano’yu 4 golle geçti! Jose Mourinho galibiyetle başladı…

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, İsviçre'de Stockhorn Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 4-3’lük skorla mağlup ederek tur için İstanbul'a avantajlı dönüyor.

Ekleme: 23.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin ekibi FC Lugano ile karşılaştı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rakibi Lugano'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Lugano’yu 4 golle geçti! Jose Mourinho galibiyetle başladı…

DZEKO'DAN HAT-TRICK

Tur için skor avantajını eline geçiren sarı-lacivertli takımda Boşnak yıldız Edin Dzeko yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

Fenerbahçe Lugano’yu 4 golle geçti! Jose Mourinho galibiyetle başladı…

MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe başında ilk resmi maçına Avrupa'da çıkan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, böylece buradaki kariyerine galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE LILLE İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, önümüzdeki Salı günü Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, turu geçmesi halinde Lille eşleşecek.
AK Parti'li Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Bakanlık müfettişleri İzmir’de.... Büyükşehir’e Tarkan soruşturması
PKK halayına af yok: Terör propagandası yapanlar tek tek paketlendi
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Donald Trump mı Kamala Harris mi? The Economist anket sonuçlarını yayımladı: Zamanı ve karizması yok
Netanyahu ABD ziyaretinde boş durmadı! ‘Şartlar olgunlaşıyor’ diyerek duyurdu…
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Kıbrıs Türk Devleti' açıklaması
ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti
Bayraktar Kızılelma, Motor Çalıştırma Testi’ni başarıyla tamamladı
Gazze'de can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a yaklaştı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
ABD’de Netanyahu boykotu! Senatör Merkley Kongre’deki konuşmaya katılmayacak: 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü kürsüye çıkmamalı
'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! TÜRASAŞ sanayi devleri arasında
Terör örgütüne bir darbe daha! MSB duyurdu
Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar
Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat! Bakanlık uyardı: Mağdur olmamak için...
Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi İstanbul'u da satıyor! İşte PORTAŞ'ın İstanbul'da satışa çıkardığı mallar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı! 'Ülkemizi daha da güçlendireceğiz'
Hapis cezası geliyor! Sorumsuz belediye hesap verecek
Google, goo.gl linklerini öldürüyor: Hizmetin kapanış tarihi duyuruldu

Google, goo.gl linklerini öldürüyor: Hizmetin kapanış tarihi duyuruldu

Naci Görür depremin ardından paylaştı: Bir il için 'Dikkatli olmamız gerekiyor' diyerek uyardı

Naci Görür depremin ardından paylaştı: Bir il için 'Dikkatli olmamız gerekiyor' diyerek uyardı

Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Selfie kabusu: Denize düştü, üzerinden tekne geçti! Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı

Elektrik sayaçlarında yeni dönem! O tarihten itibaren 81 ilde zorunlu olacak

Elektrik sayaçlarında yeni dönem! O tarihten itibaren 81 ilde zorunlu olacak

Türkiye'de bulundu! Ne yazdığı ortaya çıktı

Türkiye'de bulundu! Ne yazdığı ortaya çıktı

WhatsApp'a yeni özellik: Artık emojiler hareket edecek

WhatsApp'a yeni özellik: Artık emojiler hareket edecek