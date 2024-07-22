Fenerbahçe’de En-Nesyri sonrası 2 bomba birden! Galatasaray da peşinden koşmuştu: Jose Mourinho onu istedi…

Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor.Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferlerini noktalayan Kanarya, En Nesyri'yi de İstanbul'a getirecek.un yanı sıra ise Fenerbahçe'nin gündeminde en az 2 ismin daha olduğu öğrenildi.İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; 27 yaşındaki 1.92'lik forvetin bonservisi 18 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus şeklinde olacak.4 yıllık kontrat yapılacak oyuncu da sezon başına 4 milyon Euro alacak. En Nesyri'nin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Jose Mourinho, Fred'in yanına top tekniği iyi olan ve savunmada da becerisi yüksek bir isim istiyor.Orta saha adayları arasında İbrahim Sangare de öne çıkıyor. Nottingham Forest forması giyen Fildişili yıldız, oyunun her iki yönünde de yer alabiliyor.Kariyerinde esas çıkışı Hollanda'da da PSV Eindhoven yapan Sangare, 2020-2023 arası 140 maçta oynayarak 15 gol atıp, 10 asist yaptı.Fenerbahçe için İngiltere'den başka bir iddia gündeme geldi. Manchester City'den Mateo Kovacic'i Sarı-lacivertlilerin izlediği öne sürüldü.Jose Mourinho'nun Premier Lig'den tanıdığı Hırvat yıldızın kiralanabileceği iddia edildi. 30 yaşındaki yıldız, geçen yıl Manchester City ile 44 maça çıkmıştı.Sarı-lacivertlilerin bir diğer adayı ise Sofyan Amrabat. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı oyuncu tekrardan Fiorentina'ya döndü. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncunun da menajeriyle temas kurdu.Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan 3. isim de Sander Berge... Fenerbahçe yönetimi, 1.95 boyundaki merkez orta saha için girişimlere başlayacak. Kanarya'nın orta saha pozisyonu için belirlediği bütçe ise 15 milyon Euro.Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı ile resmen sezonu açmaya hazırlanırken transferde de isimler birbirini kovalıyor.İtalyan basınına göre; sarı-lacivertliler, Lazio'dan Gustav Isaksen için nabız yokluyor.Lazio'nun geçen sezon 12 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı oyuncu için her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4 yıllık imzaya hazırlanıyor.