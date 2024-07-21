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Merih Demiral için kiralama teklifi!

Defans bölgesini sağlama almak isteyen Beşiktaş, milli oyuncu Merih Demiral için harekete geçti.

Ekleme: 21.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Merih Demiral için kiralama teklifi!

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla Avusturya maçında attığı 2 gol ve yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA'dan iki maç ceza almasıyla dünya gündemine oturan Merih Demiral için Beşiktaş harekete geçti.

Eğer şartlar uygun olur ise başarılı stopere tekrar Süper Lig yolu görünebilir. Al Ahli satmak istiyor. Siyah beyazlılar, Merih Demiral için girişimlere başlarken, bu transferle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirip kontenjanı rahatlatacak. Al Ahli ile ilk temas kurulurken, Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı.

KİRALIK DEVREYE GİREBİLİR
Suudi Arabistan ekibinin istediği rakamı çok yüksek bulan Siyah beyazlı yönetim, kiralama formülünü devreye sokacak. Bir yandan Merih'le dirsek temasında olan Beşiktaş, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak.

26 yaşındaki A Milli oyuncunun Al Ahli ile 2026'ya kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Merih Demiral için kiralama teklifi!

YILLIK KAZANCI 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, Alanya'da yaptığı patlama sonrası 8 milyon Euro'ya 2019'da Sassuolo'ya gitmiş ve hemen ardından 19.5 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Başarılı savunma oyuncusu için 2022'de Atalanta kulübü 21 milyon Euro ödemişti. Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

Merih'in Suudi Arabistan'da senelik kazandığı ücret, 10 milyon Euro'nun üzerinde.

Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon Euro bonservis ödedi.
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