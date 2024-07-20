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Fenerbahçe anlaşmıştı! Heyecanlandıran açıklama geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı En Nesyri için heyecanlandıran açıklama geldi. Sevilla sözcüsü Javier Santos, Faslı golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu söyledi.

Fenerbahçe anlaşmıştı! Heyecanlandıran açıklama geldi
Ekleme: 20.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin transfer durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu belirtti.

SUUDİ EKİPLERİ EN NESYRİ İLE GÖRÜŞMÜYOR

Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Dün basına yansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin, En Nesyri ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti.

Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.
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