Djiku'ya sürpriz talip! Fransız basını duyurdu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.L'Equipe'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'nun peşine düştü.Savunma hattındaki isimlerin ayrılığı sonrası Rennes'in Alexander Djiku'yu gündemine aldığı belirtildi.Rennes'in 29 yaşındaki stoper için bilgi toplamaya başladığı vurgulandı. Djiku'nun Rennes'in listesindeki önemli adaylar arasında olduğu aktarıldı.Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'ye bedelsiz imza atması nedeniyle transferin mümkün olduğu belirtildi.Rennes'in teklif yapması duumunda transferin 10 milyon Euro karşılığında tamamlanabileceği kaydedildi.Alexander Djiku, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 36 resmi müsabakada terletti.Ganalı savunma oyuncusu, bu mücadelelerde 3 gol atma başarısı gösterdi. Alexander Djiku, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.