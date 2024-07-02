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Trabzonspor'da Trezeguet krizi! İzinsiz olarak...

Trabzonspor'un, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

Ekleme: 2.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 2.07.2024 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'un daha önce 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Diğer yandan bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde Mısırlı yıldızın transferine izin verebileceği öğrenildi.
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