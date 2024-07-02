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Jose Mourinho'dan transfer mesajı! Gerek yok...

Fenerbahçe'nin başarılı teknik adamı Jose Mourinho, gündeme yönelik açıklamalar yaparken transfer hakkında da net mesaj verdi.

Ekleme: 2.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 2.07.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezona Jose Mourinho yönetiminde çılgın bir giriş yaptı.

Dünyaca ünlü teknik adamı takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transfer döneminde ise henüz tam olarak harekete geçmedi.

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, FB TV'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Oyuncularımız iyi iş çıkardı'

Oyuncularımın her şeylerini verdiği bir hafta oldu. Kolay bir kamp olmadı, günde çift idman yaptık. Biz idmanlarımıza odaklandık. Hazırlık maçını oynamak kolay değildi ama oyuncularımız iyi iş çıkardı. Yorgun bir halde çıktılar o maça. Kulübümüzün organizasyon seviyesini görme anlamında da iyi bir hafta oldu. Geçirdiğim ilk haftadan çok memnunum.

'Transferde mantığımızla hareket ediyoruz'

Elimizde olan oyuncular farklı, önümüzdeki hafta oyuncular takıma katılınca daha farklı olacak. EURO bitince daha da farklı olacak. Elimizde birçok genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlamaktan mutluyum. Tadic, Szymanski ve Livakovic tatilde. Şu anda yaşadığım zorluk Avrupa Şampiyonası. Geçtiğimiz sezondan kalan kaliteli bir kadromuz var. Transferde duygusal değil, mantığımızla hareket etmek istiyoruz.

Jose Mourinho'dan transfer mesajı! Gerek yok...

'Çağlar'ı Roma'ya da istemiştim'

Çağlar takımda kaldığı için mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim çünkü takımda kalmasını istediğim bir oyuncuydu. Çağlar'ın çok sevdiğim özellikleri var, biz kulüpte kalmak isteyen oyuncuların burada kalmasını isteriz. Onu Roma'ya da istemiştim ama olmadı. Benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini biliyorum. Atletico'nun başka alternatifleri de vardı ama kulübümüz iyi bir iş çıkardı. Çağlar'ın bizimle Avusturya kampına gelebilmesi harika bir haber.

'Umarım maaşları ödeyebilirler'

'Türkçe bilmiyorum ama ne sorduğunuzu biliyorum. 4-5 kez transfer dediğinizi duydum. Türkiye Ligi'nde bazı takımlar birçok transfer yapıyor, bu lig için iyi bir şey. Bu paraları var ve yüksek maaşları ödeyebiliyorlar anlamına gelir. Umarım maaşları ödeyebilirler. Bu bizim problemimiz değil tabii ki...

'6-7-8 transfere gerek yok'

Biz istediğimiz profilleri şimdiden belirledik. Yakın zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bizim 6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor, önceliklerimizi biliyoruz. Çağlar zaten burada olan bir oyuncuydu. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluk nisan ve mayıs aylarında belli olur. Biz yapacağımız hamleleri biliyoruz ve bunları da yapacağımızdan eminim.

Jose Mourinho'dan transfer mesajı! Gerek yok...

'Türk yemekleri çok güzel'

'Buradaki pasta kesme kültürünü seviyorum. Gittiğim her yerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu pasta kesme kültürünü sevdim. Ayrıca buradaki negatif şeylerden biri de yemeklerin çok güzel olması. Ben kendime çok dikkat ederim ama burada 2 kat dikkat etmem gerekecek.
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