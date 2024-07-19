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Galatsaray taraftarını sevindirecek haber! Sağ bek transferi bitti

Galatasaray, sağ bek konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların Guela Doue ve kulübü Rennes ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Galatsaray taraftarını sevindirecek haber! Sağ bek transferi bitti
Ekleme: 19.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, sağ bek konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların Guela Doue ve kulübü Rennes ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Galatasaray, sağ bek konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Guela Doue ve takımı Rennes ile her konuda anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve takımı Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatsaray taraftarını sevindirecek haber! Sağ bek transferi bitti

7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde yönetimin teknik heyet kararı ile tercihini Jelert yerine Doue'den yana kullandığı ifade edilirken Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon euro bonservis ödeyeceği de aktarıldı.

Guela Doue ise yıllığı 1.2 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Fildişi Sahilli sağ bek, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak.

Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.
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