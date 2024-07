TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

TFF’nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara’da yapıldı. Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yarıştığı seçimin galibi ise belli oldu. TFF'nin yeni başkanı resmi olmaya sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. İşte detaylar...

TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da yapıldı. Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimin galibi ise belli oldu.



YENİ BAŞKAN HACIOSMANOĞLU



TFF'nin yeni başkanı resmi olmaya sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.



TFF Başkanlık Seçimi Sandık Sonuçları:



1. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu | 25 Mehmet Büyükekşi 15



2. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu | 14 Mehmet Büyükekşi | 21



3. Sandik sonucu İbrahim Hacısomanoğlu | 17 Mehmet Büyükekşi | 23



4. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 18 Mehmet Büyükekşi: 19



5. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 15 Mehmet Büyükekşi: 15



6. Sandık sonucu İbrahim Hacıosmanoğlu: 38 Mehmet Büyükekşi: 21



Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.



İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:



Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE KURULLAR İBRA EDİLDİ



Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetleme kurulu, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy çokluğuyla ibra edildi.



Mevcut TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin, diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarıştığı TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde devam ediyor. Genel kurulda TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. Başkan Büyükekşi, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.



Öte yandan, federasyonun 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemindeki tahmini bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na da gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.



DİVAN BAŞKANLIĞINA MEHMET BAYKAN SEÇİLDİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı. Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi.



Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listeleri belli oldu

Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.



İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: UEFA VE FIFA İLK KEZ GÖZLEMCİ GÖNDERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminin iki adayından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu, kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, UEFA ve FIFA'nın seçime ilk kez gözlemci gönderdiğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, 'Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum' dedi.



'BÜYÜKEKŞİ SEÇİLİRSE BAŞKANLAR BIRAKSIN'



'Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu' diyen Hacıosmanoğlu, 'Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, 'Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim. Türk futbolunu birlikte toparlayacağız. Ali Koç'a ve bütün başkanlara teşekkür ederim. Türk futbolunun sorunlarını hep beraber el ele vererek çözeriz. 'Bütün sorunları ben çözeceğim' derseniz, böyle dünyaya rezil olursunuz' sözleriyle konuşmasını noktaladı.



ALİ KOÇ: BU ŞEKİLDE SEÇİLMEK VİCDANINIZI RAHATSIZ ETMİYOR MU?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda konuştu. Mehmet Büyükekşi'nin aday olmasını eleştiren Ali Koç, Türk futbolunda yaşananlarla ilgili UEFA ve FIFA delegelerine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Konuşması sırasında 'Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınız hiç rahatsız etmiyor mu! Onurlu, haysiyetli hiç kimse bu şekilde aday olamaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum' diyen Ali Koç'a, Mehmet Büyükekşi'den 'Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz' sözleriyle tepki geldi. Bu tepki üzerine Ali Koç 'Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim. Siz koskoca Fenerbahçe Başkanına devlet nezdinde yalan söyleyerek Riyad'dan tamamen benim sorumlu olduğumu söylediniz' dedi.



DURSUN ÖZBEK: MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE OLMADI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanlık Seçimi esnasında açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile güvenli bir yönetim olmadığını söyleyen Özbek, 'Türk futbolu için hayırlı olur inşallah. Buna Türk futbolunun ihtiyacı var. Geçen sezon gergin bir ortamda oynandı. İnşallah bu sezon gergin ortam olmaz. Adaletin olduğu, mücadelenin yeşil sahada oynandığı bir lig olur. Artık herkes yoruldu bu gerginlikte. Bakacağız, dinleyeceğiz. Büyükekşi geçtiğimiz 2 senede, biz yönetime geldikten sonra, çok güvenli bir yönetim olmadı. Adalet hep arandı, kavga ortamında olduk. Başkanlıktan Servet Bey çekildi, niye çekildi bilmiyoruz. Kaotik bir ortam oldu' dedi.



'İŞLER İYİ GİTMİYOR'



Olağanüstü seçimi değerlendiren Özbek, 'Bu olağanüstü bir seçim. Öyle değil mi? Bu yönetimin daha 3 senesi vardı. Birinci senesini doldurdu, seçime gidiyor. Demek ki işler iyi gitmiyor. Olağanüstü seçimde olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bir aday çıkıyor, çekiliyor. Bekleyip görmek lazım. İnşallah hayırlısı olur. Seçime giren adaylar herhalde Türk futbolunun halini görüp nasıl tedavi edeceklerini biliyorlardır' sözlerini sarf etti. Büyükekşi'ye kimseyi önermediklerini söyleyen Özbek, 'Şimdi dinleyeceğiz adayları. Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olması, bir kaostan çıkmak üzereyken, başarılı bir yönetim yoktu... Servet Bey'in çekilmesi... Olay karmakarışık bir hale geldi. Büyükekşi yönetiminin içinde Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok. Kabul etmedik. Kimseyi önermedik. Böyle bir şey yok. Çok önceden beri söylediğimiz bir şey var, yeni bir yönetim veya istişareli yönetim için fırsat olmadı. Kaotik bir dönem geçiyordu, devam etmemesi lazımdı. Gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için herhangi bir destek vermedik. Adayları dinleyeceğiz, ona göre bir oy vereceğiz' dedi.



GALATASARAY KİME OY VERECEK?



Kime oy verileceği hakkında konuşan Özbek, 'Mehmet Büyükekşi'nin devam etmesini istemeyen kulüplerden biriydik. Yenilenme olmasını istiyorduk ama onu da göremiyoruz. Adayları dinledikten sonra karar vereceğiz. İki adayın listesinde de Galatasaray'ın önerdiği kimse yok. Konuşmalarla ortalık gerilebilir. Bu seçim faydalı olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum ama kaotik bir ortamda seçime gidiyoruz' sözlerini sarf etti.



SÜLEYMAN HURMA: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ KURTARSIN



Süper Lig'de küme düşen ve yoluna 1. Lig'de devam edecek olan Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde açıklamalarda bulundu. Servet Yardımcı'nın çekilmesine gönderme yapan Süleyman Hurma 'Hiçbir şekilde içime sinmeyen bir seçim. Türkiye'yi UEFA'da temsil eden bir kişinin adaylıktan çekilme zorunda kalıyor olması bizim adımıza hiç de sağlıklı ve güzel bir durum değil. İkincisi geçtiğimiz sezon, onlarca skandala sebep olmuş, bunlardan dolayı toplumun ciddi tepkisini almış, 18 Temmuz için seçim kararı almış, sonra bu geç dendiğinde milli maçlar var o yüzden biz bunu alıyoruz, başka niyetimiz yok diye cevaplar vermiş bir yönetim kurulu ve bir başkanın Türk futbolunu tekrar yönetmeye talip olması inanılmaz bir durum' dedi.



Seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyleyen Hurma 'Bir takım oyun kurucular var. Nüfuzlarına güvenerek, hükümete olan yakınlıklarına güvenerek oyunu istedikleri kurup oynuyorlar. Hiçbir zaman sağlıklı ve güzel bir yapı değil. Bu tablodan utanmamız gerekir. Umut ediyorum ki, futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadeyi hiç sevmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Tek bir şansımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Oraya iletilenler, burada yapılanlar adaleti, futbolun ruhunu temsil eden durum değil. Tüm kulüpler birbirine girdi. Herkes kutuplaştı. Biz ülkesini, vatanını seven insanlarız. Bunun olmaması gerekir. Bazı insanlar ellerindeki gücü bırakmamak, oyunu temiz oynamamak için... Geçtiğimzi sezon hiçbir ligde oyun temiz oynanmadı. Benim takımım küme düştü. Bakanlıklara, partilere giriyorum. Kapıdaki kapıcıdan, genel müdüre kadar bize 'resmen sizi düşürdüler' dedi. Toplum bu kanıya vardıysa bunu yapanlar orada durmamalı. Niye duruyorlar, bilmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu insanları burada tutan insanlar var. Zorla burada tutuluyorlar' ifadelerini kullandı.



'BÜYÜKEKŞİ BURADA MİSAFİR OLAMAZ!'



Delegelerin baskı altında söyleyen Süleyman Hurma 'Buradaki herkes baskı altında. Bu çok net. Kimisi kısmen söyler. Büyükekşi'nin normal koşullarda şuraya misafir olarak gelme ihtimali bile çok düşük, mümkün değil. Futbolla uzaktan yakından alakası yok. Başkan adayı olarak çıkıyor. Geçen sene yaşananlardan sonra bir insan teşekkür eder gider. Beyanı oldu, haber yolladı, 'kesinlikle olmayacağım' dedi. Birinci gün böyle olmayacak dedik. 18 Temmuz kandırmaca. Zaman kazandırılacak, ligler bitecek, delege yapısı değişecek, düşenler belli olacak, transferler başlayacak, gündem değişecek soğuyacak. Ufak tefek olumlu bir şey olursa kullanıp devam edecek' açıklamasını yaptı.



'SANKİ EMEĞİ VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR, YAYIN GELİRİNİ BİZ ARTTIRDIK!



Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım'ın başarı nedeniyle aday olduğunu söyleyen Süleyman Hurma 'Türk Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bu çocuklar profesyonel olduğunda Büyükekşi maç seyretmiyordu. Sanki bir emeği varmış gibi, kulüplerin emeklerini yok sayarak biz böyle başarı elde ettik diyorlar. Yayın gelirini artırdık. Yayın gelirini sen artırmadın. 90 milyonun altında diye söyledin. beIN sports paraları veremez dedi. Acun ve Saran Medya girince, rekabet artınca, onları da Kulüpler Birliği olarak biz soktuk. Her bir iyi şeyi kendine mal edip, kötülüğü başkalarına fatura eden, hiçbir sorundan kendine sorumluluk çıkarmayan biri maalesef büyük olasılıkla seçilecek' şeklinde konuştu.



'YOK HÜKMÜNDE, KABUL EDEMEYİZ!'



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Seçim yok hükmünde' sözünün hatırlatılması üzerine Süleyman Hurma 'Seçimi yok hükmünde kabul etmek mümkün değil. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ne diye seçimden çekilir? Diğer adaylar ne diye 5 imza bile bulamayıp çıkamaz. Bu çok normal geliyor mu insanlara! Lütfen devletimizin büyükleri, bizi bu durumdan kurtarsın. Bizim mücadelemiz, haklı mücadelemiz, gücümüz yetmiyor. Bedel ödeyerek mücadele verdik. Çok ağır bedeller ödedik. Bu ağır bedeller bile mücadeleyi kazanmaya yetmiyor. Karşımızda başka bir irade var' dedi.



ECMEL FAİK SARIALİOĞLU: KAÇMA BAŞKAN!



İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde Mehmet Büyükekşi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ecmel Faik Sarıalioğlu kürsüye geldiği sırada Mehmet Büyükekşi salondan çıkmak için yerinden kalktı. Bunun üzerine Ecmel Faik Sarıalioğlu 'Kaçma başkanım, gel buraya!' dedi. Mehmet Büyükeşi'nin kendisine 'Lavaboya gidiyorum.' cevabının ardından Sarıalioğlu 'Şimdi mi aklına geldi?' sözlerini kullandı.



'ADAM OLANA O YEMİNLER YETERLİ!'



Sözlerine devam eden Ecmel Faik Sarıalioğlu '2023/24 sezonu Türkiye'nin en kötü sezonudur. Bunu bütün kamuoyu takdir etmiştir. Herkesin malumudur. Tüm kulüplerimizin başarısız bir TFF başkanının, başarısız yöneticilerinin, adaletsiz yöneticilerinin olduğunu beyan etmiştir. 120'nin üstünde başkanla imza sürecinde teketek ben konuştum. 147 imza topladık. Bir tane kulüp başkanımız, Mardin olabilir, karşı tarafta Ali Düşmez var dedi, playoff oynamadan 3. Lig'e çıktık dedi, bu tarafa imza veremem dedi. Saygı duyduk. Yaklaşık 100 tane delegemizle biz asla TFF başkanını istemiyoruz, kesinlikle gitmesini istiyoruz dediler. Bu imzayla gitmesin, seçim olacak aday olmayacak, aday olursa da oy vermeyeceğiz diyerek her türlü yemini ettiler. Nasıl yemin ettiklerini söylememe gerek yok. Adam olana o yeminler yeterli' açıklamasını yaptı.



'SEBEBİNİ ANLAYAMIYORUZ'



Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Ecmel Faik Sarıalioğlu 'İnsan olan için o sözler yeterlidir. Diğer 147 imza veren delegemize, ayrıca konuştuğumuz, gönlümüz sizle beraber olan ama imza veremeyiz diyen delegelere canıgönülden teşekkür ediyoruz. Bu seçim 2 kişilikse inanın ki bu delegelere bağlıdır. Bugünkü siyasi ortamda maalesef, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı var, Sayın Cumhurbaşkanım haber yolladı, bunu yaptı... Ben asla inanmıyorum. Etrafındaki insanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlar. Etrafında bir sürü onun yanından bile geçemeyecek, adını kullanan çok insan var. Sebebini anlayamıyoruz. Herkes bu işe adaletle yaklaşsa, kim kazanırsa kazansın saygı duysa daha iyi değil mi! Olmaz mı? Ne var ki kimse buradan kalkamıyor. 2 senede ne oldu da gitmek istemiyor? Adamın kendi 'Aday olmayacağım' demedi mi, duymadınız mı! Bu 200 imza bu adama nasıl veriliyor, anlamıyorum ya! Tüyü bitmemiş yetim hakkı var bu işte. Bizim çoluğumuz çocuğumuz bu adamın suratını görmek mecburiyetin değil' ifadelerini kullandı.



'BUNU GÖRMÜYOR MUYUZ?!'



Ecmel Faik Sarıalioğlu ayrıca 'Kimse görmeyecek kardeşim. Çoluk çocuğuna sorun, memnunlar mı! Aklı başında insanlarız. Bunu hepimiz görmüyor muyuz! 2 saatte sonra sandıklar kurulacak. Kötü ve beceriksiz bir federasyon var. Tüm kulüpler bunu biliyor. Neden sebep böyle bir şey var bilmiyoruz. Bunun bir an önce gitmesi lazım. Bu 2026 Dünya Kupası'nı bekler şimdi bu. Geçsin giderim der. Milli Takım, bu olmasa Avrupa şampiyonu olurdu, ne biliyorsunuz olmayacaktı, belki olacaktı' dedi.



'HACIOSMANOĞLU DAHA İYİ YAPAR!'



Ecmel Faik Sarıalioğlu konuşması sırasında 'Hasan Ağabey, senin bana ne dediğini ben çok iyi biliyorum. Herkes sözünün arkasında dursun. Bu adamı bir daha seçmeyelim. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu işi yapar yapamaz ama en azından istenmediği yerde durmaz. Becerirse becerir, beceremezse gider. Biz böyle beceriksiz insan istemiyoruz. Gelecek insan becerir mi beceriksiz mi bilmiyoruz. Yapamazsa gider. Yönetiminde çok saygın, futbolun içinden gelecek insanlar var. Bundan kötü olmayacağına yemin de ederim, taahhüt de ederim. Sandığa girin, Hacıosmanoğlu'na rey verin arkadaşlar, hiç kimse görmez görülmez. Herkes versin. Sen alkışla Hasan Ağabey, sen sözünü tut' diyerek kürsüden ayrıldı.



ALİ ÇAMLI'DAN ALİ KOÇ'A TEPKİ: GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞMEYİN!



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine tepki gösterdi. Kürsüye gelen Ali Çamlı '3 kişi konuştu. Bugün aday olan Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun bu işe layık olmadığı söylendi. Herkesin düşüncesi kendini bağlar. Her ikisi de çok değerli. Kim seçilirse seçilsin çalışmaktan şeref duyarım. Hacıosmanoğlu'nu da uzun yıllardır tanırım. Bu işi son derece iyi yapar. Kendime bunu vazife biliyorum. TFF'den para almadıklarını söyleyen Ali Çamlı 'Biraz önce konuşan beyefendi (Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın) ne konuştu, ben anlamadım. 13 tane imza vermeyen kulüple ilgili, TFF bu paraları bunlara mı verdi diye imada bulundu. Kayserispor böyle bir acziyetin ve namussuzluğun içinde asla yer almaz. Bu konuşmayı iade ediyorum size. Beyninizin arkasında böyle bir şey varsa düşünürsünüz. Anadolu kulüpleri böyle aşağılık iş içinde yer almaz' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Ali Çamlı 'Temcit pilavı gibi Ali Koç konuşurken, burada olmayan Trabzonspor maçında bizim bakanımız, onursal başkanımızın verdiği primi dile getirdi. Ne alaka bilmiyorum. Haseki Bakan, bizim onursal başkanımız vallahi. Bir değil bin tane prim verecek gücü var. Onu bütün Türkiye tanıyor. Devletin 1 kuruşunu hiçbir yere vermez. Bizim için çok değerlidir. Büyükşehir Belediye Başkanının tahtayla ilgili şeyi siyaset malzemesi yaptığını söyledi. Gülünç duruma düşmeyin. Genel kurulda bunları konuşacaksak toplanmanın anlamı yok. Biz Türk futbolunun geleceğine hizmet edecek bir başkan seçeceğiz. İki güzel başkan adayı var. Size göre kötü, bize göre değerli. İmzayı verene de vermeyene de saygı göstereceksiniz. Ben başından beri imza vermeyeceğim diyen biri olarak suç mu işledim. Benim için Sayın Büyükekşi, dün de, bugün de, yarın da çok değerli bir insan' dedi.



ERTUĞRUL DOĞAN: 'İBRAHİM BEY'İ DESTEKLİYORUZ'



Başkan Doğan, seçim hakkında mevcut yönetimle alakalı duruşlarını ve görüşlerini birçok defa belirttiğini dile getirerek, 'Mevcut yönetimle alakalı duruşumuzu, görüşümüzü birçok defa belirttik. Aynı yerdeyiz, bu işi başarabileceklerine inanmıyorum. Türk futboluna adalet getirdiklerine inanmıyorum. Adaleti sağlayabileceklerine de inanmıyorum. Düşüncemiz aynı sabit bir yönde devam ediyor. İbrahim Bey'i destekliyoruz, eski başkanımızı kararımız o yönde. Kim seçilirse seçilsin, inşallah Türk futboluna faydası olur. Bizim duruşumuz aynı şekilde devam ediyor' ifadelerini kullandı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ESKİSİ GİBİ TAKIMLAR BİR ARADA OLMALI



Gümüşdağ, 'Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum.' dedi.



'Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız.' diyen Gümüşdağ, 'Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu.' ifadelerini kullandı.



Gümüşdağ, 'Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi.' açıklamasını yaptı.



Göksel Gümüşdağ, 'TFF Başkanı olmak gibi şimdilik bir düşüncem yok. Zaman ne gösterir bilemem.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.